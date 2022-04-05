Zelenskiy 'Başka seçeneğim yok' diyerek duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

'Savaş suçlarını araştıracağız'

Buça'da dünyayı dehşete düşüren görüntüler ilgili de konuşan Zelenski, "Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız ve diğer ülkeleri de bu sürece dahil edeceğiz" şeklinde konuştuu.

Dün Buça ve Irpin kentlerini ziyaret eden Zelenski, burada yaptığı açıklamada yaşananların 'savaş suçu' olduğunu belirterek, "Yaşananları gördükten sonra Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" demişti.

Zelesnki açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Gazetecilerin burada olması bizim için çok önemli. Dünyaya burada ne olduğunu göstermenizi istiyoruz. Sivil halkın çabaladığını görmenizi istiyorum. Elektrik, su olmadan yaşıyorlar. Halk ve yönetim arasında bir fark yok. Birçok yerde yönetimi ele geçirdiler ve öldürdüler. Burada Rusya ile savaşan yerel yönetim de bulunuyor. Bugün insani yardım yapıldı. Yardımları alan insanlar sokak hayvanlarına yardımın yapılıp yapılmayacağını da sordu. Bu bizim insanımızı açıklıyor. Hayvanları bile düşünüyoruz. Bu şehirde yapılanlar da Rus askerlerinin kim olduğunu açıklıyor. Bu savaş suçu soykırım olarak anılacak"