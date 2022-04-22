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Dünya Zelenskiy, abluka altındaki kişi sayısını açıkladı
Dünya

Zelenskiy, abluka altındaki kişi sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’de Ukraynalı askerlerin beraberinde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 00:21:00 -
Zelenskiy, abluka altındaki kişi sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu belirtti.

Zelenskiy, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna’nın doğusu için zor olacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Mariupol’ün tam kontrolünü ele geçirdiklerine yönelik açıklamasına değinen Zelenskiy, “Mariupol’ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var.” dedi.

Zelenskiy, “Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol’da abluka altında.” ifadelerini kullandı.

Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğunu da aktaran Zelenskiy, söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtti.

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