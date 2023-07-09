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Dünya Zelenski'nin paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti
Dünya

Zelenski'nin paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Yeniakit Publisher
2023-07-09 00:43:00 -
Zelenski'nin paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Zelenski'nin Ukrayna'ya dönüşünde paylaştığı fotoğraf tepki çekti. Rusya'dan jet bir açıklama geldi.

İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Zelenski, dönüşünde Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanı ile fotoğraf paylaşarak onların da ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bu gelişme sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gerektiğini belirterek komutanların geri dönüşünün Rusya'ya bildirilmediğini ifade etti. Pevkov, "Türkiye ve Ukrayna anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.

Zelenski'nin paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle dün İstanbul'a gelerek birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenlerken, ertesi gün geri döüş yolunda uçaktan bir paylaşımda bulunarak Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

"Kahramanlarımızı eve getiriyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bize bildirmedi"

Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gerektiğini ve Türkiye'nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya'ya bildirmediğini ifade etti.

"Anlaşmalar ihlal edildi"

Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya dönmesi nedeniyle "Türkiye ve Ukrayna anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.
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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Mariupol'da uzun süre Ruslara karşı direnen Azov Taburu ise iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ardından teslim olurken, askerlerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda uzlaşılmıştı.

Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı
Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı

Dünya

Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı

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