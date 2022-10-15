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Dünya Zelenski'den Türkçe Bartın paylaşımı
Dünya

Zelenski'den Türkçe Bartın paylaşımı

Bartın'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. 28 işçimizin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkçe bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:58:00 -
Zelenski'den Türkçe Bartın paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

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