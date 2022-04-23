Zelenski'den sert tepki: Bu yapılırsa müzakerelerden çekiliriz!

Rusya- Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Masadan çekiliriz"

Rusya-Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerle ilgili konuşan Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" ifadelerini kullandı.

Putin'e toplantı teklifi

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenski, Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

"Blinken Kiev'e gelecek"

Savaşı kazanmaları durumunda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacaklarını savunan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini de söyledi.