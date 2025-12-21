Zelenski’den Rusya’ya "niyet" çıkışı: Somut bir işaret göremiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Moskova’nın barış konusundaki tutumunu eleştirdi. Rusya’nın savaşı sona erdirme niyetine veya bu yönde bir hazırlığına dair henüz hiçbir somut işaret görmediklerini belirten Zelenski, diplomatik çözüm yolları aranırken sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
3'LÜ TOPLANTI ÖNERİSİ
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD'deki son toplantıya dair kendisine brifing verdiğini aktaran Zelenski, “Umerov, ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın henüz savaşı sonlandırma niyetinde olmadığını öne süren Zelenski, “Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.
