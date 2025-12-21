Zelenski’den Rusya’ya "niyet" çıkışı: Somut bir işaret göremiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

3'LÜ TOPLANTI ÖNERİSİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD'deki son toplantıya dair kendisine brifing verdiğini aktaran Zelenski, “Umerov, ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Moskova'nın henüz savaşı sonlandırma niyetinde olmadığını öne süren Zelenski, “Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.