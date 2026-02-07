  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor" Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye! Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi! New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı! ABD’den İran’a donanma ile gözdağı Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış Fransa’da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli Unutmadık! Deprem yardımları CHP ilçe başkanının babasının evinde yakalanmıştı İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Yaşam Düğünlerdeki o görüntülere tepki! Türk lirası için Meclis’e başvurdu
Yaşam

Düğünlerdeki o görüntülere tepki! Türk lirası için Meclis’e başvurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’da yaşayan bir vatandaş, düğün ve nişan törenlerinde Türk lirasının delinmesi, yere atılması gibi uygulamaların önlenmesi için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Düğün ve nişan törenlerinde takı sırasında kullanılan paraların zarar gördüğünü savunan Antalya’da yaşayan Halit Mert, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Antalya'da yaşayan ve Türk lirasının manevi değerinin düğünlerdeki takı törenlerinde yapılan yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyleyen Halit Mert, TBMM Dilekçe Komisyonu'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu. Halit Mert dilekçesinde düğün, nişan ve benzeri törenlerde Türk lirasının delinmesi, yere atılması ve farklı şekillerde kullanılması gibi uygulamaların paranın fiziki bütünlüğüne ve manevi değerine zarar verdiğini belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

 

Türk parası yerlerde sürünüyor

Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, bu törenlerde Türk parasının toplu iğneyle asılması, bantla yapıştırılması, yere ya da havaya atılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.

 

Manevi değerler zarar görüyor

Türk Parasını Koruma Kanunu'nda genel hükümler bulunduğunu, ancak törenlerde uygulanacak yöntemlere ilişkin açık bir düzenleme olmadığını belirten Mert, takıların zarfa koyma ya da sandığa atma gibi yöntemlerle verilebileceğini, buna uymayarak Türk parasının manevi değerini zedeleyenlere ceza uygulanabileceğini söyledi.

Sivas'ta şaşırtan manzara! Kızılırmak'ın ismi bu yüzden 'Kızıl'mış
Sivas'ta şaşırtan manzara! Kızılırmak'ın ismi bu yüzden 'Kızıl'mış

Yaşam

Sivas'ta şaşırtan manzara! Kızılırmak'ın ismi bu yüzden 'Kızıl'mış

Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı
Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı

Yaşam

Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kel hasan

çok iyi olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23