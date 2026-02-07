  • İSTANBUL
İznik'te meyve değil ‘Gülle’ yetişti: 4 kivi tam 1 kilogram! 220 gramlık dev boyutuyla Avrupa pazarı sıraya girdi 2. Dünya Savaşı'nın izleri Ankara'da ortaya çıktı TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu Hamsi 200 liraya çıktı! Tezgahların yeni gözdesi 100 liralık istavrit Trump yüzde 25 ek vergi getirdi: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler! Helal olsun sana koca yürekli madenci! Önce enkazdan çıkardı, sonra evini açtı Mehmetçik’e nükleer kalkan! Dünyayı hayran bırakan PARS İZCİ, kimyasal ve biyolojik tehditleri havada yakalayacak “Tövbe sürecindeyim” demişti! Şeyma Subaşı’dan namaz ve Hz. Muhammed çıkışı
Hamsi 200 liraya çıktı! Tezgahların yeni gözdesi 100 liralık istavrit
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hamsi 200 liraya çıktı! Tezgahların yeni gözdesi 100 liralık istavrit

Sezon başında bol çıkan hamsinin azalmasıyla birlikte tezgahlardaki fiyat dengesi değişti.

Düzce’de balık tezgâhlarında hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit öne çıkmaya başladı.

Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların ağlarını dolduran ve vatandaşın yüzünü güldüren hamsi, kış ortasında yerini diğer balık türlerine bıraktı. Sezonun ilk aylarında yoğun avlanan hamsinin miktarı azalınca kilogram fiyatı 200 liraya kadar yükseldi. Hamsinin yokluğunda ağlara bolca takılan istavrit ise tezgahlarda 100 liradan alıcı bulmaya başladı. Mezgitin kilogram fiyatı ise iriliğine göre 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

28 yıllık balıkçı Ali Tanrıverdi, yaşanan istavrit bolluğuna dikkati çekerek, "Hamside sezon başındaki kadar bolluk yok. Yaklaşık 3-4 ay çok çıktı ve satıldı. Bu sebeple hamsi bitti gibi diyebiliriz. Bundan sonra da zaten az olur. İnsanlar hamsiye doydu" dedi.

Fiyatlara da değinen Tanrıverdi, "Fiyatlar oldukça iyi. İstavritin kilosu 100 TL, hamsi 200 TL, mezgit 350-400 TL civarında. Havaların mevsim normalleri dışında ılık gitmesinin balığın olup olmamasıyla ilgisi yok. Sezon başında denizden bol balık çıktığı şimdi azaldı. Denizin soğuk-sıcak olmasının balığın azalmasıyla alakası yok" diye konuştu.

