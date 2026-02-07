Hamsi 200 liraya çıktı! Tezgahların yeni gözdesi 100 liralık istavrit

28 yıllık balıkçı Ali Tanrıverdi, yaşanan istavrit bolluğuna dikkati çekerek, "Hamside sezon başındaki kadar bolluk yok. Yaklaşık 3-4 ay çok çıktı ve satıldı. Bu sebeple hamsi bitti gibi diyebiliriz. Bundan sonra da zaten az olur. İnsanlar hamsiye doydu" dedi.