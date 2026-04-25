Zelenskiy'den AB'ye çağrı: Rusya'nın vahşeti bitmiyor! Derhal yaptırım uygulayın

Yeniakit Haber Merkezi
Zelenskiy'den AB'ye çağrı: Rusya'nın vahşeti bitmiyor! Derhal yaptırım uygulayın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın 47 füze ve tam 619 SİHA ile gerçekleştirdiği devasa hava saldırısı sonrası sert açıklamalarda bulundu. "Hedefleri sıradan altyapı ve konutlardı" diyen Zelenskiy, en az 4 kişinin öldüğü vahşet sonrası Avrupa Birliği’ne çağrı yaparak Rusya’ya karşı 21. yaptırım paketinin derhal masaya yatırılmasını istedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında onlarca füze ve yüzlerce insansız hava aracı kullanıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Rus ordusunun farklı tipten 47 füze ve 619 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanarak Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı devam ediyor. 

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırı sırasında Ukrayna'ya doğru balistik ve seyir olmak üzere farklı tipten 47 füze fırlattığı aktarılan açıklamada, ayrıca saldırıda "İtalmas" ile "Şahed" ve "Gerbera" tipi 619 SİHA'nın da kullanıldığı açıklandı.

Hava savunma kuvvetlerince 30 füze ve 580 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve SİHA'ların ülkede 23 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hedeflerin çoğu şehirlerdeki sıradan altyapıydı. Konutlar, enerji ve işletmeler hasar gördü." ifadesini kullandı.

Farklı bölgelere yapılan saldırı sonucu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30'un üzerinde insanın yaralandığını kaydeden Zelenski, Dnipro kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bir konuta yapılan saldırının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında hala insanlar olabilir." açıklamasında bulundu.

Zelenski, Avrupa Birliği'ne Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalışma çağrısında bulundu.

