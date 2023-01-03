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Dünya Zelenski tarih verip uyardı: Geceler hareketli geçecek
Dünya

Zelenski tarih verip uyardı: Geceler hareketli geçecek

Rusya-Ukrayna savaşı 2023 yılında şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gecelerin çok hareketli geçeceğini söyleyerek çatışmların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 01:36:00 -
Zelenski tarih verip uyardı: Geceler hareketli geçecek

Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu 63 Rus askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Telegram hesabından görüntülü paylaşım yapan Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin füze ve İHA'larla saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askerlerinin yoğunlukta olduğu Makiivka bölgesine Himar füzesiyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda 63 Rus askeri yaşamını yitirdi. Ukrayna tarafı ise 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Zelensky'den gece saatlerinde açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımıyla halka seslenerek, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

"Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir"

Sadece son iki gün içinde Rus güçlerin fırlattığı 80'den fazla İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var."

AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenski, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenski, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

"Finans desteğini ocak ayında bekliyoruz"

Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelenski, "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir." dedi.

"Füze ve hava saldırıları gerçekleştirildi"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." denildi.

Füze saldırıları devam ediyor

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını da (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

AA

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