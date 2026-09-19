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Dünya Zelenski sınırları zorluyor: Rusya içindeki hedeflere yeni saldırı planı
Dünya

Zelenski sınırları zorluyor: Rusya içindeki hedeflere yeni saldırı planı

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Zelenski sınırları zorluyor: Rusya içindeki hedeflere yeni saldırı planı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun aralıksız sürdürdüğü yıkıcı hava saldırılarına yanıt olarak Rusya topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik uzun menzilli yeni operasyon planını resmi olarak onayladığını bildirdi. Ukrayna ordusu ve güvenlik bürokrasisiyle kritik bir zirve gerçekleştiren Zelenski, "Şahed" tipi kamikaze SİHA'ları etkisiz hale getirecek yeni yerli önleme sisteminin de cephede başarıyla test edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar kullanılarak saldırıların sürdürülmesi için yeni bir planı onayladığını bildirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldığını aktaran Zelenski, "Görüşmede ayrıca, Ukrayna savunma kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen yabancı gönüllülerin orduya katılım süreçleri ve bu konudaki yasal mevzuatın güncellenmesi konuları ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun menzilli silahları kulllanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenski, "Rus saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli operasyonlara onay verdim." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı "Şahed" tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) önleyebilecek silahları geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Oleksandr Poklad'ın kendisine konuyla ilgili son bilgileri verdiğini aktaran Zelenski, şöyle devam etti:

"Yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildi ve başarılı bir şekilde (cephede) kullanıldı. Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyoruz."

Zelenski, SBU'nun Rus SİHA'larına yönelik kullandığı bir önleyici silahın çalışmasına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

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