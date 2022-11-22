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Dünya Zelenski savaşın 271. gününde duyurdu! Durum ağır
Dünya

Zelenski savaşın 271. gününde duyurdu! Durum ağır

Rusya savaşının 271. gününde son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev ve bazı bölgelerde ağır elektrik sorunlarının yaşandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 12:28:00 -
Zelenski savaşın 271. gününde duyurdu! Durum ağır

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenski "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak" ifadesini kullandı.

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenski, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun "ağır" olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Remboo

Seni natoya alacağız, seni ab ye alacağız diyenlere inanıp bir hiç uğruna ülkenin yıkımına sebep oldun. Şimdi Rusya yı terör devleti ilan ettirsen eline ne geçecek?
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