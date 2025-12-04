  • İSTANBUL
Zelenski pes etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı dünyasındna ümidini keserek, onurlu bir barışın sağlanması için Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planı üzerinde son dönemde yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, yeni görüşmeler için hazırlık yaptıklarını aktardı.

ABD heyetinin söz konusu planı dün Moskova'da Rusya tarafıyla ele aldığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna müzakere grubunun tekrar ABD'ye gideceğini belirtti.

Zelenskiy, ABD'de yapılacak toplantı için hazırlık yaptıklarını söyledi.

 

Plan üzerindeki çalışmaların önce İsviçre'nin Cenevre kentinde, daha sonra ABD'de yapıldığını dile getiren Zelenskiy, "Cenevre ve Florida'daki görüşmelerde her şey oldukça etkili bir şekilde ilerledi. Ukrayna'yı dinlediler ve Ukrayna'nın sesi duyuruldu. Bu önemlidir, bunun böyle devam etmesini bekliyoruz. Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak." diye konuştu.

Savaşın bitmesi için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Dünya artık savaşın sona erdirilmesi ihtimalinin net bir şekilde farkında ve müzakerelerdeki mevcut hareketliliğin Rusya'ya baskı yapılarak güçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, "Rusya ile komşuluk her koşulda tehlikelidir. Ama Ukrayna'nın gücü, dünyayla birlik olmamızda ve gündemi belirleme yeteneğimizdedir." ifadesini kullandı.

