Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin savunma sanayi alanında özellikle de insansız hava araçlarındaki son başarısını mercek altına alırken “ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı” ifadeleriyle duyurdu.

Haberde, 29 Kasım’da BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın, havada yüksek hızlı bir jet hedefini 65 kilometreden vurmayı başardığı hatırlatılırken askeri havacılık tarihinde yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Başarı, tamamen milli teknolojilerle gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken hedefi tespit eden radarın ASELSAN’ın MURAD sistemi, vuruşu gerçekleştiren ise TÜBİTAK SAGE üretimi Gökdoğan füzesi olduğunun altı çizilirken “Türk savunma devlerinin iş birliği” ifadesi kullanıldı.

‘NADİR ÜLKELERDEN BİRİ’

La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin son 15 yıldaki dönüşümüne de dikkat çekerken “Bir dönem dışa bağımlı olan Ankara, bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava sistemlerini tasarlayan, üreten ve sahada etkin şekilde kullanan nadir ülkelerden biri haline geldi. Bayraktar TB2’lerin Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna’daki etkisi, Türkiye’yi dünya çapında öne çıkaran aktör olarak tanımlıyor” denildi.

Haberde, KIZILELMA’nın TCG Anadolu gemisinden de konuşlandırılabileceğini belirtilirken, Türkiye’nin İHA gücünü denizlerde de stratejik bir avantaj haline getirdiği aktarıldı.

İran, Ukrayna, Rusya ve Çin’in de dron geliştirme çalışmalarına hız verdiği belirtilirken Ankara’nın diğer ülkelere fark attığının altı çizildi ve “Türkiye’nin başarısı farklı bir boyuta sahip. KIZILELMA ile Türkiye, radar, füze ve hava aracı entegrasyonunu tamamen milli kaynaklarla gerçekleştirdi ve havada jet hedefi vurmayı başardı. Bu artık Türkiye’nin dışa bağımlı bir ülke olmadığını ve dünya standartlarını belirleyen ülkelerden biri olduğunu gösteriyor” ifadesinde bulunuldu.

‘İNSANSIZ SAVAŞIN GELECEĞİNDE BELİRLEYİCİ AKTÖR’

Son olarak haberde, Türkiye’nin bu adımıyla insansız hava savaşlarında küresel liderliğe oynayan ülkeler arasında ön sıralara yerleştiğini vurgulanırken “KIZILELMA testi sadece bir deneme değil, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğinin ve stratejik gücünün tescili. Ankara, bu başarıyla küresel rekabette fark yarattığını bir kez daha kanıtladı ve insansız savaşın geleceğinde artık Türkiye’nin belirleyici aktörlerden biri olduğunu ortaya koydu” denildi.