Hastanelerde "ASELSAN" dönemi! Yerli mobil röntgen cihazı üretildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN tarafından üretilen ilk yerli mobil röntgen cihazının teslim töreninde konuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da Aselsan tesislerini ziyaret ederek üretilen tıbbi cihazlara ilişkin incelemelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında Bakan Memişoğlu, Aselsan mühendisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, üretim sahasını gezerek cihazların teknik özelliklerine dair bilgi aldı.
Program, “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni” ile devam etti. Tören öncesi İstiklal Marşı okundu. Ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinin önemine dikkat çekti.
Memişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin sağlık altyapısında dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirterek, yerli üretim mobil dijital röntgen cihazının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
Bakan Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da rekabet gücüne sahip olmasını amaçladıklarını ifade etti.
