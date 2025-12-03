  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir

Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin

Vali'den takdir toplayan ceza

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
Gündem CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor
Gündem

CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile “İmamoğlu Suç Örgütü” lideri Ekrem İmamoğlu arasında Meclis’teki TRT oylamasının ardından ilk gerginlik yaşandı. İmamoğlu sokak çağrısı yaparken, Özel “sokak riskli iş” diyerek mesafesini koydu ve son olarak İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Ofisini kendi kontrolüne aldı.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilk çatlak, yargılamanın TRT'de yayınlanmasına ilişkin meclisteki oylama sonrasında yaşandı. Sokak çağrısında İmamoğlu ile Özgür Özel'in artık aynı fikirde olmadığı anlaşıldı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

CHP'nin "İmamoğlu Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu siyasi davaların TRT'de yayınlanmasına ilişkin TBMM'ye verdiği önerge kabul edilmedi. TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından oylamaya sunulan teklif oy çokluğuyla reddedildi.

İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gerçekleşecek yargılamasının TRT'den yayınlanmasını istediği biliniyor. İmamoğlu'nun bu isteği ancak bir yasa değişikliğiyle mümkün. CHP bu konuda bir kanun tasarısı hazırlayıp Meclis'e sundu. Ancak bu AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

 

İMAMOĞLU İLE ÖZEL ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESMEYE BAŞLADI

24 TV'de yer alan analize göre, önerinin reddedilmesi daha önce buna açık bırakan Bahçeli'nin kendisiyle çeliştiği anlamına gelmiyor. Eğer yargılama TRT ekranlarından yayınlanacaksa bile bunun hangi prosedür çerçevesinde olacağını Cumhur İttifakı belirleyecek.

Ancak sonrasında yaşananlar ve CHP kanadından yapılan açıklamalar Özgür Özel'le, İmamoğlu arasındaki ilk çatlağa işaret etti.

 

İMAMOĞLU'NDAN YENİ SOKAK ÇAĞRISI

Hırsızlıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, yalan yuvası sosyal medya hesabından, "Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30'da Güngören Meydanı var." diyerek yeni bir sokak çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun "TRT yoksa meydan var" açıklamasının yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokağa yapılan çağrının kendi kariyeri açısından nasıl riskler barındırdığını ifade etti.

Özel Medyaskop haber sitesine verdiği röportajda, "Orada bir karar vereceksin. Ben 'Buraya gelin' dedim, çok riskli bir iş. İşte Selahattin Demirtaş'ın bir tweetini istismar edip Genel Başkanı dokuz yıldır içeride tutuyorlar. O gün orada (Saraçhane'de) insanlara bir şey olsaydı, ben biliyorum benim de sonumun hapishane olacağını veya çok daha kötü gelişmeler olabilirdi.

 

İMAMOĞLU İÇİN IŞIK ARTIK GÖRÜNMÜYOR

Sürecin bugünü İmamoğlu'nun adaylığı için pek ışık yakmıyor. Bu denklemde CHP kamuoyu ibreyi Özgür Özel'den yana çevirecek. Özgür Özel bunun işaretlerini vermeye başladı. Özel bu kapsamda İmamoğlu için kurulan Cumhurbaşkanlığı Ofisini de kendine bağladı. Artık o başkanlık edecek.

İmamoğlu için kurulan Cumhurbaşkanlığı Ofisini kendine bağlayan Özgür Özel konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gölge bakanlar ve altlarında altışar, yedişer kişilik Politika Kurulları, bakan yardımcısı gibi de görülebilecek; yani siyaset de yapabilecek, politika da üretecek çalışma ekipleri olacak. Ben 15 günde bir burada idari MYK'ya, 15 günde bir oraya başkanlık yapacağım. İşin başında ben duracağım ve oradan parti programını bir hükümet programına ve somut vaatlere çevirip insanları oradan anlatacağız."

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Aktüel

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"
Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"

Gündem

Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak
Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Gündem

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23