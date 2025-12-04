NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Bennu asteroitinden toplanan örneklerde yaptığı incelemelerle dikkatleri üzerine çekti. Bilim insanları, atmosferle temas etmemiş bu saf taş tozlarında, yaşamın başlaması için gereken temel kimyasal bileşenler olan şeker moleküllerini buldu.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, genetik bilgiyi taşıyan ve ilk yaşamın temelini oluşturduğu düşünülen RNA’nın yapı taşı riboz ile birlikte, modern hayatın ana yakıtı olan glikoz da ilk kez bir asteroitte saptandı.

NASA uzmanları, bu tür yaşam için elzem olan ham maddelerin, erken Güneş Sistemi'nin her yerinde bolca bulunduğunu tahmin ediyor. Bu keşif, Mars veya Jüpiter’in buzlu uyduları gibi diğer gök cisimlerinde bile yaşamın ilk tohumlarının olabileceği yönündeki bilimsel umutları en üst seviyeye taşıyor.

ASTEROİTTEN GİZEMLİ MADDELER ORTAYA ÇIKTI

Bennu örneği, sadece şekerlerle sınırlı kalmadı. Bilim insanları, daha önce hiçbir uzay taşında görülmemiş, "uzay sakızı" adını verdikleri tuhaf, polimer benzeri bir madde keşfettiler. Bu maddenin, Dünya'daki yaşama zemin hazırlayan çok eski bir kimyasal kalıntı olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, asteroitin diğer uzay taşlarından altı kat daha fazla ömrünü tamamlamış yıldızların tozunu içerdiği anlaşıldı.

Bilim insanlarının deyimiyle, bu mikro asteroit örnekleri bize "başlangıcın başlangıcına" bakma şansı veriyor ve evrenin en büyük sırlarından biri olan yaşamın kökenini çözme yolunda rehberlik ediyor.