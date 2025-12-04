  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız
Yaşam NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti
Yaşam

NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

NASA'nın Bennu'dan getirilen ve Dünya havasına hiç değmemiş asteroit örneğinde, canlıların temel enerji kaynağı olan glikoz ve genetik şifre (RNA) için kritik öneme sahip riboz şekerleri ilk kez tespit edildi. Bu çığır açan buluş, hayatın yapı taşlarının uzayda yaygın olduğunu kanıtlıyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Bennu asteroitinden toplanan örneklerde yaptığı incelemelerle dikkatleri üzerine çekti. Bilim insanları, atmosferle temas etmemiş bu saf taş tozlarında, yaşamın başlaması için gereken temel kimyasal bileşenler olan şeker moleküllerini buldu.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, genetik bilgiyi taşıyan ve ilk yaşamın temelini oluşturduğu düşünülen RNA’nın yapı taşı riboz ile birlikte, modern hayatın ana yakıtı olan glikoz da ilk kez bir asteroitte saptandı.

NASA uzmanları, bu tür yaşam için elzem olan ham maddelerin, erken Güneş Sistemi'nin her yerinde bolca bulunduğunu tahmin ediyor. Bu keşif, Mars veya Jüpiter’in buzlu uyduları gibi diğer gök cisimlerinde bile yaşamın ilk tohumlarının olabileceği yönündeki bilimsel umutları en üst seviyeye taşıyor.

ASTEROİTTEN GİZEMLİ MADDELER ORTAYA ÇIKTI

Bennu örneği, sadece şekerlerle sınırlı kalmadı. Bilim insanları, daha önce hiçbir uzay taşında görülmemiş, "uzay sakızı" adını verdikleri tuhaf, polimer benzeri bir madde keşfettiler. Bu maddenin, Dünya'daki yaşama zemin hazırlayan çok eski bir kimyasal kalıntı olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, asteroitin diğer uzay taşlarından altı kat daha fazla ömrünü tamamlamış yıldızların tozunu içerdiği anlaşıldı.

Bilim insanlarının deyimiyle, bu mikro asteroit örnekleri bize "başlangıcın başlangıcına" bakma şansı veriyor ve evrenin en büyük sırlarından biri olan yaşamın kökenini çözme yolunda rehberlik ediyor.

 

Yıldızlar gezegenleri yutarak yok ediyor!
Yıldızlar gezegenleri yutarak yok ediyor!

Dünya

Yıldızlar gezegenleri yutarak yok ediyor!

Yapay fotosentezle temiz enerji: Cambridge’den gezegeni kurtaracak buluş
Yapay fotosentezle temiz enerji: Cambridge’den gezegeni kurtaracak buluş

Teknoloji

Yapay fotosentezle temiz enerji: Cambridge’den gezegeni kurtaracak buluş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23