Güney Afrika’dan Hindistan’a Sert Çıkış

Nelson Mandela’nın mirası Keşmir’e sahip çıktı. Güney Afrika’nın başkenti, "Nelson Mandela Keşmir–Afrika Barış Konferansı"na ev sahipliği yaparak, Yeni Delhi yönetimini doğrudan hedef alan tarihi bir adım attı.

Güney Afrika’nın çeşitli kentlerinde “Nelson Mandela Keşmir–Afrika Barış Konferansı” başlıklı bir dizi seminer düzenlenerek, Hindistan’ın yasa dışı olarak işgal ettiği Cammu Keşmir’de devam eden özgürlük ve adalet mücadelesine dikkat çekildi.

Güney Afrika Keşmir Eylem Grubu (SAKAG), Kashmir Global Movement ve Pakistanlı derneklerin ortak organizasyonuyla düzenlenen seminerlerde, yerel ve uluslararası insan hakları savunucuları bir araya geldi. Katılımcılar, Keşmir’de Hindistan güçleri tarafından işlendiği belirtilen ağır insan hakları ihlallerini sert şekilde kınayarak, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkına güçlü destek verdi.

Etkinliklerde alınan kararlarda Güney Afrika hükümetine; Hindistan ile ilişkileri kısıtlama, yaptırım uygulama ve savaş suçlarına ilişkin hukuki süreç başlatma çağrısı yapıldı. Öte yandan 17 Kasım’da SAKAG Başkanı Salman Khan, Müslüman Avukatlar Birliği (MLA) ile birlikte Güney Afrika makamlarına Narendra Modi aleyhine işgal altındaki Keşmir’deki insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle resmi suç duyurusunda bulundu. Güney Afrika Polis Servisi (SAPS), başvurunun teslim alındığını doğruladı.

Organizatörler, Güney Afrika’nın tarihî ve hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek, mazlum Keşmir halkı için adaleti savunmanın ve uluslararası hukuka bağlı kalmanın zorunlu olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri, hukuk birlikleri, yerel topluluklar ve Pakistanlı diaspora grupları da Modi’nin ziyaretine karşı ülke genelinde protesto çağrısı yaptı.