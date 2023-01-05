Zelenski, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu! 'Minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Zelenski, "Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkelerimiz arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğini, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum başta olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştük." diyen Zelenski, şöyle devam etti:

Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde yapılan esir takası ve tahıl anlaşmasındaki gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız.