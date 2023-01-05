  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Nebati'den zincir marketlere “mücadelelerimize destek verin” çağrısı! Kesin kararlıyız geri adım atmayacağız

Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi

Devlet dairesinde şerefsizlik! Savunması ise daha rezil

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

‘Türkiye’nin en genç ve en ekonomik’ kayak merkezi

Altın yatırımcısı dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin... Bu rakamı ilk kez söyledi

Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin? Kılıçdaroğlu'ndan yargıya küstah tehdit

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Üniversite değil Kandil üssü! ODTÜ’de Savunma Sanayi etkinliğine saldırı

Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
Dünya Zelenski, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu! 'Minnettarız'
Dünya

Zelenski, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu! 'Minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Minnetarız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:05:00 - 2023-01-05 20:22:07
Zelenski, Erdoğan ile görüştükten sonra konuştu! 'Minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Zelenski, "Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkelerimiz arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğini, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum başta olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştük." diyen Zelenski, şöyle devam etti:

Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde yapılan esir takası ve tahıl anlaşmasındaki gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23