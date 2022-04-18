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Dünya Zelenski, anketi teslim etti!
Dünya

Zelenski, anketi teslim etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday statüsü elde etmesi için doldurulan anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti. Daha önce de AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB için üyelik sürecini başlattıklarını bildirmişti.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 20:43:00 -
Zelenski, anketi teslim etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday statüsü elde etmesi için doldurulan anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti. Daha önce de AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB için üyelik sürecini başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenski, Maasikas ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Zelenski görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev ziyareti sırasında AB üyeliğine başvuru anketini kendisine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün, devletimizin AB'ye üye olma yolundaki aşamalarından ve halkımızın ilerlediği ve uğruna mücadele ettiği arzularından biridir." dedi.

Zelenski, ülkesinin AB'ye ilerlemesinin, Avrupa değerlerine sahip birçok Ukraynalının hayatını kaybettiği çok trajik bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Ancak, Ukrayna halkı Avrupa'nın bir parçası, AB'nin bir parçası olarak eşit temelde hissetmek hedefinde birleşiyor." sözlerine yer verdi.

Bunun önemli bir sinyal olduğunu vurgulayan Zelenski, "Destek alacağımıza ve aday üye olacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra, bir sonraki, son aşama başlayacak. Bu prosedürün önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğine ve bağımsızlık ve demokrasi yolunda ödedikleri bedel göz önüne alındığında halkımızın tarihi için olumlu olacağına kuvvetle inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenski, ayrıca Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Josep Borrell ve Matti Maasikas'a anketin sağlanmasındaki hızlı çalışmaları için teşekkür etti.

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Yorumlar

Abdullah.

Ukraynanın avrupa birliğine girmesine hiç bir neden yok
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