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Aktüel Zeki Müren'in sahne kıyafetleri memleketinde adını taşıyan okulda özenle korunuyor
Aktüel

Zeki Müren'in sahne kıyafetleri memleketinde adını taşıyan okulda özenle korunuyor

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçının isminin verildiği lisede 51 sahne kıyafetinin yanı sıra diploma ve piyano gibi kişisel eşyaları sergileniyor - Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz: - "Halkın görmesine, bilmesine şahitlik etmek adına bunları daha merkezi bir yerde veya okulumuzun bahçesinde müze yapmak aklımızdan çok geçiyor. Bu müze yapmak biraz masraflı bir iş olduğu için şu an okulumuzun en müstesna yerinde bu kıyafetleri saklayıp, bakıp, onarımlarını yapmaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:32:02 -
Zeki Müren'in sahne kıyafetleri memleketinde adını taşıyan okulda özenle korunuyor

BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'nın proje okullarından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde, merhum sanatçı Zeki Müren'in kıyafetleri ve kişisel eşyalarına okul idaresince özenle bakılıyor.

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan ve 24 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Zeki Müren'in ismini taşıyan lise, müzik ve resim alanında öğrenciler yetiştiriyor.

Türk Sanat Müziği, müzik, resim bölümlerinde eğitim veren okulda, adını aldığı Zeki Müren'in tasarladığı rengarenk, farklı özellikleri olan sahne kıyafetleri, diploması, piyanosu gibi birçok eşyası sergileniyor.

Okul müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine, Bursalı merhum sanatçının kıyafetlerine ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Zeki Müren'in birbirinden değerli eşyalarını ve kıyafetlerini herkesin görmesini istediklerini belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"51 kostümü okulda bulunmaktadır. Bunlar hem televizyon gösterilerinde hem sahne programlarında, konserlerde giymiş olduğu kıyafetler. Bunlarla beraber Zeki Müren'in piyanosu, diploması, ayakkabısı gibi 65'in üzerinde envanterimizde kayıtlı eşyası okulumuzda bulunmaktadır.

Okul kent merkezinden uzak olduğu için kıyafetleri görmeye gelenlerin de az olduğunu aktaran Ayaz, "Halkın görmesine, bilmesine şahitlik etmek adına bunları daha merkezi bir yerde veya okulumuzun bahçesinde müze yapmak aklımızdan çok geçiyor. Bu müze yapmak biraz masraflı bir iş olduğu için şu an okulumuzun en müstesna yerinde bu kıyafetleri saklayıp, bakıp, onarımlarını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Müze için destek talebi

Kıyafetlerin çoğunun Zeki Müren tarafından tasarlandığını anlatan Ayaz, eşyaların okuldaki sanatçı adayı öğrenciler için de önemli olduğunu dile getirdi.

Liseye yeni başlayan öğrencilerin kıyafetleri görünce heyecanlandığını vurgulayan Ayaz, "Biz isteriz ki Zeki Müren'in değerini bilen hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız gelsinler, bu mirasa beraber sahip çıkalım. Bütün halkımızın görmesine, ziyaret edip incelemesine fırsat olacak güzel bir yerde bir müze yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede yapabileceklerimiz konusunda Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği yetkilileriyle zaman zaman görüşüyoruz. Başka kurumlarla da konuşuyoruz ama şu ana kadar beklediğimiz, istediğimiz yolu katedemedik." dedi.

Remzi Ayaz, öğrencilerin eğitim aldıkları sanat dallarında başarılar elde etmek istediğini belirtti.

Zeki Müren'i, sesini taklit eden öğrencilerinin bulunduğuna değinen Ayaz, "Sanata gönül verme ve sanatın tadını çıkarma adına öğrencilerimiz mutlu oluyor. Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünde anma programları düzenliyoruz. Onun hayatını anlatan etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz Zeki Müren'i özümsemiş oluyorlar." diye konuştu.

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