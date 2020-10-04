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Gündem Zeki Ergezen’e veda ediyoruz
Gündem

Zeki Ergezen’e veda ediyoruz

Önceki gün 71 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için ilk önce TBMM’de tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:44:00 -
Zeki Ergezen’e veda ediyoruz

Törene; Ergezen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Süleyman Soylu ve Hulusi Akar, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Mahir Ünal, Fatih Şahin, Mehmet Muş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. Ardından Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram Camii’nde kılındı. Namaza; bakanlar Soylu ve Abdülhamit Gül, Yıldırım, Kahraman, eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Ergezen’in naaşı bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde dualarla defnedilecek.

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