Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Ukrayna’ya ilginç benzetme

Yeni Akit/Ankara

Yapıcıoğlu, “Amerika Avrupa'ya 'ben olmazsam kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız' demek istedi. Bunun için Rusya'nın daha saldırgan bir politikası izlemesi gerekirdi. Amerika Rusya'yı tahrik etti. Rusya elinden gelse yarın Polonya'ya da girer, Baltık ülkelerini de tehdit eder. Ukrayna oltanın ucuna takılan bir yem gibi.” diye konuştu.

“Rusya'nın ilhakına karşı ayağa kalkan Batı ve Amerika işgal rejiminin Golan tepeleri ilhakına ses çıkarmamıştır”

İşgal rejiminden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ciddi bir tepki gelmediğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, devamında şunları söyledi:



“Çünkü o da işgal ettiği topraklara yenilerini eklemek gibi bir siyaset güdüyor. Rusya'nın ilhakına karşı ayağa kalkan Batı ve Amerika işgal rejiminin Golan tepelerini ilhakına ses çıkarmamıştır. Hatta Amerika bu ilhakı bir süre sonra tanımıştır. Her türlü savaştan kendine çıkar sağlamak için istifade etmek ister (siyonist rejim) Ukrayna'da ciddi bir Yahudi nüfus var. Oradaki Yahudi nüfusu Filistin topraklarına yerleştirmek onun siyasetine uygun bir adım olacaktır. Çünkü işgal ettiği her yere yeni yerleşimciler yerleştirerek kalıcı olacağına inanıyor.”

“Avrupa, ya insanlığa dönecek ya da çöküş sürecine doğru gidecek”

Mültecilere karşı Avrupa’nın iki yüzlü tavrını da eleştiren Yapıcıoğlu, “Sarı saçlı mavi gözlü olmayanları insan saymıyorlar. Akdeniz'de kaç kişi boğuldu? Sınırları kapatıyorlar. Çünkü ırkçılar, çünkü diğer insanları kendilerine denk görmüyorlar. İnsanlık yoksa sadece para, beton duvarlarla, sadece füzelerle ayakta kalamazsınız. Bir medeniyeti ayakta tutan şey insan ve insani değerlerdir. Avrupa, ya insanlığa dönecek ya da çöküş sürecine doğru gidecek. Rusya'nın Polonya'ya saldırması çok kolay görünmüyor.” ifadelerini kullandı.