Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor? Böyle cevap verdi!

Yapıcıoğlu, "Aslında gündemde pek çok şey var" diye başladığı konuşmasında, Gazze'deki insani dramı anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Küçücük bir kara parçasında kilometrekareye tonlarca bomba düşecek şekilde, binlerce ton bomba yağıp, her gün biraz daha büyüğünü kullanan zalimlerin katliamlarına devam ettiği bir günde başka gündemlere girmek, onlarla ilgili çok detaylı konuşmak bize doğru gelmedi.

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