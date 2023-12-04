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Siyaset Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor? Böyle cevap verdi!
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor? Böyle cevap verdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:18:00 - 2023-12-05 00:08:58

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmasında neden Türkiye gündemini değerlendirmediğini anlattı.

Yapıcıoğlu, "Aslında gündemde pek çok şey var" diye başladığı konuşmasında, Gazze'deki insani dramı anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Küçücük bir kara parçasında kilometrekareye tonlarca bomba düşecek şekilde, binlerce ton bomba yağıp, her gün biraz daha büyüğünü kullanan zalimlerin katliamlarına devam ettiği bir günde başka gündemlere girmek, onlarla ilgili çok detaylı konuşmak bize doğru gelmedi.

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