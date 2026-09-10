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Gündem Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı
Gündem

Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı

Akit yazarı Zekeriya Say, bugünkü köşe yazısında Osmanlı’dan Millî Mücadele’ye uzanan tarihi ve manevi kimliğiyle Üsküdar’ı ele aldı. CHP yönetimindeki son iki yıllık dönemi sert sözlerle eleştiren Say, AK Partili Dündar Ziya Gültekin’in Belediye Başkan Vekili seçilmesinin ardından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’ni ziyaret etmesini dikkat çekici buldu.

Akit yazarı Zekeriya Say, bugünkü yazısında geçmişte “Kâbe Toprağı” olarak anılan Üsküdar’ın tarih boyunca taşıdığı manevi ve kültürel kimliği hatırlatarak ilçede son yıllarda yaşanan değişimi değerlendirdi.

“KÂBE’YE AÇILAN KAPIYDI”

Osmanlı döneminde Kâbe’ye giden kafilelerin ve Surre Alayları’nın Üsküdar’dan uğurlandığını hatırlatan Say, ilçenin Millî Mücadele yıllarında da Özbekler Tekkesi üzerinden Anadolu’ya geçişte önemli bir merkez olduğunu aktardı.

Say, tarihi camileri ve türbeleriyle öne çıkan Üsküdar’ın manevi kimliğinin CHP döneminde zarar gördüğünü yazdı. Belediye tarafından gerçekleştirilen dans ve konser etkinlikleri, Noel pazarı ve karma havuz uygulaması gibi örnekleri sıralayan Say, Ramazan ayında belediyeye ait bir salonda düzenlendiğini belirttiği dans etkinliğine de sert tepki gösterdi.

GÜLTEKİN'İN İLK ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen AK Partili Dündar Ziya Gültekin’in, göreve başlamadan önce Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’ni ziyaret ederek dua etmesini anlamlı bulduğunu belirten Zekeriya Say, yazısını şu temenniyle tamamladı:

“Umarım Üsküdar bu iki yıllık ‘karanlık’ dönemi bir daha yaşamaz ve eski huzurlu günlerine yeniden kavuşur!”

ZEKERİYA SAY'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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