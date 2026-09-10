İzleyenleri kahkahaya boğdu! İşte, Erzurumlu fenomen çobanın öğle yemeği

Erzurum’un Tortum ilçesinde köy hayatından yaptığı paylaşımlarla tanınan Şahin Dürlü, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Daha önce paylaştığı ve dünyaya gelen kuzularını sevmesiyle yürekleri ısıtan Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, doğa ve hayvanseverliğiyle gündeme geliyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, sosyal medyada doğal hayattan ve hayvan sevgisine dair videolu paylaşımlar yapıyor.

Şahin Dürlü son olarak öğlen yemeği için yaptığı kahvaltı hazırlığını paylaştı. Doğal hali ve konuşmalarıyla izleyenleri gülümsetti. Şahin Dürlü, doğal yaşamı ve burada yemek yemeği sevdiği belirterek, "Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz ve yaptığımız yiyecekler bana daha güzel geliyor. Onlar keyifle tüketiyorum" dedi.