  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi! Slovenyalılar, ülkelerinde İsrail elçiliğinin açılmasını protesto etti! 10 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı! Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar” Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!
Yaşam İzleyenleri kahkahaya boğdu! İşte, Erzurumlu fenomen çobanın öğle yemeği
Yaşam

İzleyenleri kahkahaya boğdu! İşte, Erzurumlu fenomen çobanın öğle yemeği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Erzurum Tortum'da çobanlık yapan Şahin Dürlü, bu kez hayvanlarıyla değil hazırladığı öğle yemeğiyle sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum’un Tortum ilçesinde köy hayatından yaptığı paylaşımlarla tanınan Şahin Dürlü, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

 

Daha önce paylaştığı ve dünyaya gelen kuzularını sevmesiyle yürekleri ısıtan Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, doğa ve hayvanseverliğiyle gündeme geliyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, sosyal medyada doğal hayattan ve hayvan sevgisine dair videolu paylaşımlar yapıyor.

 

Şahin Dürlü son olarak öğlen yemeği için yaptığı kahvaltı hazırlığını paylaştı. Doğal hali ve konuşmalarıyla izleyenleri gülümsetti. Şahin Dürlü, doğal yaşamı ve burada yemek yemeği sevdiği belirterek, "Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz ve yaptığımız yiyecekler bana daha güzel geliyor. Onlar keyifle tüketiyorum" dedi.

Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat
Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat

Kadın - Aile

Kahvaltılık çemen.. Nefes kesen kusursuz tat

İstanbul sularında orkinos sürprizi! "Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar"
İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar”

Yaşam

İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23