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Yeniakit Publisher
İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Eşinin hamileliği sırasında doktorun verdiği fikirle tahinli baklava üretmeye başlayan Baklava Ustası Mevlüt Efe, tahinin faydasını öğrendikçe üretimini durdurmama kararı aldı. "Tahinin Faydaları Saymakla Bitmiyor. İnsanlar Baklava Bahanesiyle Yesinler İstiyorum" Tahinin içerdiği yüksek antioksidan ve çinko sayesinde bağışıklığı güçlendirdiğini hatırlatan Efe, "Tam da okulların açıldığı dönemdeyiz. En çok da bakteri ve virüslerden şikayet ediyoruz. Baklava bahanesiyle tahin yiyen insanlar ve özellikle de çocuklar, bağışıklığını güçlendirmiş olur" dedi.

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Foto - İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Tahinin ayrıca sağlıklı doymamış yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yaradığını vurgulayan Baklava Ustası Mevlüt Efe, "Tahin kalp sağlığını da destekliyor. Hele tansiyonu dengelemeye yardım ettiğini de öğrenince tahine olan hayranlığım arttı. Malum halkımızın çoğunda kalp-damar rahatsızlığı oluyor. Bir dilim baklavada bile bolca tahin kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Foto - İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Tahinli baklava üretiminde yufkasının çıtırlığına çok özen gösterdiklerini ifade eden Efe, "Tahin zengin kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriyor. Kemikleri de güçlendiriyor. Bu yüzden ben özellikle çocuklar ve gençlerimizi düşünerek tahinli baklava üretimine devam etme kararı aldım" dedi.

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Foto - İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Tahinin lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini desteklediğini dile getiren Baklava Ustası Mevlüt Efe, "Bu yüzden Tahinli Baklava sindirime de yardım ediyor. Ayrıca tahindeki kaliteli proteinler ve sağlıklı yağlar gün boyu zindelik sağlıyor. Tahin uzun süreli tok tuttuğu için çok yemenin de önüne geçiyor. Enerji veriyor" dedi.

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