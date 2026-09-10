İnsanlar tahinin kıymetini bilmiyor diye 'Tahinli Baklava' üretiyor!

Eşinin hamileliği sırasında doktorun verdiği fikirle tahinli baklava üretmeye başlayan Baklava Ustası Mevlüt Efe, tahinin faydasını öğrendikçe üretimini durdurmama kararı aldı. "Tahinin Faydaları Saymakla Bitmiyor. İnsanlar Baklava Bahanesiyle Yesinler İstiyorum" Tahinin içerdiği yüksek antioksidan ve çinko sayesinde bağışıklığı güçlendirdiğini hatırlatan Efe, "Tam da okulların açıldığı dönemdeyiz. En çok da bakteri ve virüslerden şikayet ediyoruz. Baklava bahanesiyle tahin yiyen insanlar ve özellikle de çocuklar, bağışıklığını güçlendirmiş olur" dedi.