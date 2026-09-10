Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara sert tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontra Spor YouTube kanalında karşılaşmayı yorumladı.

Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"2.5 ay eksikleri bilip, para varken, -onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bana bugün ortalıkta olmayan İlkay oyuna giriyor ya. Hızlı yürümüyor diyor kimileri tesiste."

'LİGDE GÖREMEDİK'

"Nhaga oyuna giriyor, Lesley oyuna giriyor bugün, bugün he! Ligde görmedik. Olmaz ya! 2. yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray ya! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var."