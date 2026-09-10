Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs tutarı yüksek lisans öğrencileri için aylık 28 bin TL, doktora öğrencileri için aylık 38 bin TL olarak belirlendi. Burslar, her eğitim öğretim yılında Ekim-Haziran döneminde 9 ay süreyle sağlanacak. Burs desteği, yüksek lisans öğrencileri için en fazla iki, doktora öğrencileri için ise en fazla dört eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilecek. Başvurular 10 Eylül -15 Ekim Tarihleri Arasında Alınacak Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için her eğitim öğretim yılında yeniden başvuru yapmaları ve program kapsamında belirlenen akademik başarı ile diğer devam koşullarını sağlamaları gerekecek. Burs başvuruları 10 Eylül -15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Bursiyerler yalnızca destek alan değil, bilgi üreten araştırmacılar olacak Sıfır Atık Vakfı'nın Lisansüstü Burs Programı, yalnızca finansal destek sağlayan bir burs modeli olmanın ötesinde, bursiyerleri Vakfın bilimsel ve araştırma ekosisteminin aktif bir parçası hâilne getirmeyi amaçlıyor. Programa kabul edilen öğrenciler, gönüllü araştırmacı yaklaşımıyla vakfın yürüttüğü eğitim çalışmaları, mekânasl analizler, veri madenciliği ve literatür araştırmaları gibi akademik süreçlere eğitimlerini aksatmayacak şekilde katkı sunabilecek. Başvuru takvimi, kontenjanlar ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar için burs.sifiratikvakfi.org sayfasını ziyaret ediniz.