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Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

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Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık alanında akademik üretimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Lisansüstü Burs Programı kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanacak. Burs başvuruları 10 Eylül -15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda, sıfır atık yaklaşımının bilimsel bilgi, akademik araştırma ve yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı Lisansüstü Burs Programını hayata geçiriyor.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

Program kapsamında, sıfır atık alanında çalışma yürüten, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi; akademik çalışmaların sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık yaklaşımının doğası gereği disiplinler arası bir perspektife sahip olduğu anlayışıyla oluşturulan programda başvurular dört temel tematik kategori altında değerlendirilecek. Buna göre burs programı; • Mühendislik, Sağlık ve Teknoloji, • Mimarlık, Tasarım ve Şehir Planlama, • Davranış, Eğitim ve Fen Bilimleri, • Ekonomi, İletişim ve Yönetişim. başlıklarında akademik çalışma yürüten öğrencileri kapsayacak. Adayların tez veya çalışma konularının söz konusu kategorilerden en az biriyle ilişkili olması ve sıfır atık alanına somut bir katkı sunması temel değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

Burs programına; Tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminde tez dönemine geçmiş, tez konusu bağlı bulunduğu enstitü tarafından onaylanmış ve sıfır atık alanıyla ilişkili akademik çalışma yürüten öğrenciler başvurabilecek. Başvurularda adayların akademik başarılarının yanı sıra maddi ihtiyaç durumu, akademik özgeçmişi, tez çalışmasının yenilikçilik düzeyi, ilgili tematik kategoriyle uyumu ve sıfır atık alanına sağlayacağı katkı birlikte değerlendirilecek. Program kapsamında adaylar ön inceleme, tematik ve akademik değerlendirme ile mülakat olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan Lisansüstü Öğrencilere Yeni Dönem Burs Programı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs tutarı yüksek lisans öğrencileri için aylık 28 bin TL, doktora öğrencileri için aylık 38 bin TL olarak belirlendi. Burslar, her eğitim öğretim yılında Ekim-Haziran döneminde 9 ay süreyle sağlanacak. Burs desteği, yüksek lisans öğrencileri için en fazla iki, doktora öğrencileri için ise en fazla dört eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilecek. Başvurular 10 Eylül -15 Ekim Tarihleri Arasında Alınacak Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için her eğitim öğretim yılında yeniden başvuru yapmaları ve program kapsamında belirlenen akademik başarı ile diğer devam koşullarını sağlamaları gerekecek. Burs başvuruları 10 Eylül -15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Bursiyerler yalnızca destek alan değil, bilgi üreten araştırmacılar olacak Sıfır Atık Vakfı'nın Lisansüstü Burs Programı, yalnızca finansal destek sağlayan bir burs modeli olmanın ötesinde, bursiyerleri Vakfın bilimsel ve araştırma ekosisteminin aktif bir parçası hâilne getirmeyi amaçlıyor. Programa kabul edilen öğrenciler, gönüllü araştırmacı yaklaşımıyla vakfın yürüttüğü eğitim çalışmaları, mekânasl analizler, veri madenciliği ve literatür araştırmaları gibi akademik süreçlere eğitimlerini aksatmayacak şekilde katkı sunabilecek. Başvuru takvimi, kontenjanlar ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar için burs.sifiratikvakfi.org sayfasını ziyaret ediniz.

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