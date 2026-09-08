Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün arkasına bağlayıp asfaltta sürükledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş Andırın'da bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak uzun süre sürüklendiği görüntüler vicdanları sızlattı.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde traktör arkasına bağlanan köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi.