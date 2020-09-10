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Gündem Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran Aytaç Ocaklı, Ukrayna’da iş adamını dolandırdı
Gündem

Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran Aytaç Ocaklı, Ukrayna’da iş adamını dolandırdı

FETÖ sanığı eski savcı Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran iş adamı Aytaç Ocaklı’nın, Ukrayna’da bir iş adamını 7 milyon Euro dolandırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:00:00 - 2020-09-10 13:15:15
Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran Aytaç Ocaklı, Ukrayna’da iş adamını dolandırdı

Ali Ağaoğlu’nu tehdit ederek FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün Dubai masraflarını karşıladığı yönünde makbuz düzenleten Aytaç Ocaklı, aynı zamanda firari savcıyı yurt dışına kaçıran kişi olarak da biliniyor. Kendisi de yurt dışında yaşayan Aytaç Ocaklı, bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı.

Türk iş adamını dolandırdı

Sabah’ın haberine göre Aytaç Ocaklı, Ukrayna’ya yatırım yapmaya giden bir Türk iş adamını 7 milyon Euro dolandırdığı belirtildi. İddiaya göre bir Türk iş adamı, Ukrayna’da yol ihalesi aldı. İhale sonrası Ukrayna’ya 30 iş makinesi gönderdi. Bir süre sonra ihale iptal edilince, Türk iş adamının iş makineleri Ukrayna’da kaldı. Mağdur olan iş adamına ulaşan Ocaklı’nın, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euroyu bulan makineleri bir Ukraynalı milletvekiline sattı. Satış işlemlerinin sahte belgelerle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ukrayna makamlarının, Aytaç Ocaklı hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Aytaç Ocaklı’nın, bu satış işlemi sırasında sahte isim kullandığı da belirtildi.

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