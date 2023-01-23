Zehri 10 milyon dolar! İranlılar Suudi Arabistan'da satışa çıkarıyor: Altını geçti ve Türkiye'de bulunuyor!

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.

Akrep Zehri İnsanı Öldürür mü? Akrep sokmasında gerekli tedbirler kısa sürede alınmazsa kişi hayatını kaybedebilir. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, kalp ve akciğer rahatsızlığı olanlar akrep sokmasında en fazla etkilenen gruplardır. Ölümler genelde 6 yaş altında görülmektedir. Evde akrep bir çok neden den dolayı olur. Genelde çevre akrep için müsaittir, ağaçlık taşlık, nem bulunan çevre faktörleri akreplerin yuvalanması için uygun koşullardır. Akrep çevrede besin bulamadığı zaman yakındaki alanları gezer ve bu eviniz olabilir. Evinizde yapısal kusurlar var ise evinize kolayca girebilirler.

Küçük siyah akrep zehirli midir?

Ülkemizde bulunan akrep türlerinden sarı renkli olanlar genellikle zehirli olup, siyah ve koyu renkli akrepler ise zehirsizdir.