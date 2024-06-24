Zehirli Çin roketi köyün ortasına çakıldı! Panik anları görüntülendi

Yıldızlardan gelen gama ışını patlamalarını izlemek üzere tasarlanan uydu alçak Dünya yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Ancak sosyal medya platformu Weibo'da yer alan görüntülerde Long March 2C roketi kontrolsüz bir iniş yaparak bir köyün yakınına düşerken köylülerin korku içinde kaçıştıkları görülüyor. Fırlatmalardan önce köylerin boşaltıldığı iddialarına rağmen, bu olayda roketin güçlendiricisi çok yakına düşerek turuncu bir duman izi bıraktı.

OLDUKÇA ZEHİRLİ

Roketin yakıtı ve oksitleyicisinin diğer birçok hastalığın yanı sıra kansere de yol açabilecek kadar oldukça zehirli olduğu biliniyor.

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