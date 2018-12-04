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Zehirlenme vakasının ardından rektörlükten anlamlı karar: Öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte yemek yiyecek!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçtiğimiz perşembe akşamı kampüs içindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. YYÜ Senatosu da her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle yemek yemesi yönünde karar aldı.

04 Aralık 2018 Salı 01:27
Zehirlenme vakasının ardından rektörlükten anlamlı karar: Öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte yemek yiyecek!

YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde geçtiğimiz perşembe akşamı mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan öğrencilerden 260'ı aynı gün taburcu edilirken, tedavisi süren 77 öğrenci ise daha sonra taburcu edildi.

Komisyon kuruldu

Zehirlenme olayı üzerine YYÜ Rektörlüğü, aralarında doktorların da bulunduğu bir komisyon kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden ve sulardan numuneler alındı.

Öğrencilerle her gün bir öğretim görevlisi yemek yiyecek

Olayla ilgili soruşturma sürerken, YYÜ Senatosu ise her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle birlikte yemek yemesi yönünde karar aldı. Bu kararıın ardından öğrenciler ile ilk yemeği Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yedi. Prof. Dr. Battal, 337 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastaneye zehirleme belirtileriyle müracaat eden öğrenci sayısı artınca, biz de hemen hastanelere gittik ve olayla ilgili doktorlardan bilgi aldık. Bunun zehirlenme belirtisi olduğunu görünce bir komisyon oluşturduk. Hem gıdacılarımızdan hem doktorlarımızdan oluşan bir komisyon kurduk ve komisyonumuz hemen çalışmalarına başladı. Hastaneye başvuran bütün öğrencilerimizin ifadelerini aldılar. Aynı gün Tarım il Müdürlüğümüzü bilgilendirmek suretiyle hem bizim yemeklerden, hem de Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki firma yemeklerinden örnek aldırdık. İl Sağlık Müdürlüğü'nü de bilgilendirdik. Sulardan da örnekler alındı. Bu bakteriyel bir zehirlenme belirtisi olduğu için sonuçlar 3 günde çıkıyor. En kötü ihtimal kesin sonuçlar yarın sabah çıkar. O sonuçlardan sonra gereken adımları atacağız. Asla hiç bir şekilde taviz vermeden, bu konuyu bütün detaylarıyla araştırıyoruz, araştırmamız gerekiyor ve çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Firma ile ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirdik. O noktada sözleşmemizde hiç bir sıkıntı yok. Hukuki olarak da adım atacak güçteyiz. Ama tahlil sonuçlarını beklememiz lazım."

Öğrencilerle birlikte yemek yedi

Prof. Dr. Battal, öğrencilerin bu anlamdaki tedirginliklerini ve provakasyonu engellemek için aynı masada yemek yediğini de ifade ederek,"Üniversite Senatosu olarak ortak bir karar aldık. Bundan sonra her gün bir senato üyemiz, öğrencilerle yemek yiyecek. Ben de zamanım oldukça öğrencilerle aynı masada yemek yiyeceğim. Biliyorsunuz biz öteden beri öğrencilerimizle beraber yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bütün sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Hatta deprem döneminde yurtta öğrencilerle beraber kaldık. Bunlar bizim çocuklarımız. Elbette ki; bütün endişelerinde, paniklerinde yanlarında olacağız. Dün akşam itibariyle Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne zehirlenme şüphesiyle 20 öğrenci daha başvurdu. Bunun dışında diğer öğrencilerimizin tümü taburcu edildi" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:27
  1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  2. YYÜ kampüs yerleşkesi
  3. YYÜ Rektörlüğü
  4. Prof. Dr. Peyami Battal

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  • emeklifaruk ustaemeklifaruk usta16 dk önce
    yahu su asci arkadaslarin , servis zamaninda maske takmalari yokmu... kapilar arkasinda, mutfakta olandan bitenden milletin bir haberi olsa....hahaha
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