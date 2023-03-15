Zehirlenme vakalarıyla ilgili 110 kişi gözaltına alındı!
İran kolluk güçleri, son zamanlarda ülke genelindeki okullarda zehirlenme vakasıyla ilgili 110'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.
İran Emniyet yetkililerinden Said Montazer ol-Mehdi, yaptığı açıklamada son birkaç gün içinde, Emniyet Teşkilatı İstihbarat Müdürlüğünün 110'dan fazla şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı.
Mehdi, öte yandan ülkeye yasak yollardan sokulmaya çalışılan çok sayıda zehir maddesinin ele geçirildiği kaydetti.
İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana en az 30 okulda 700'den fazla öğrenci zehirlenmişti. (İLKHA)