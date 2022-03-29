Zehirlendiği iddia edilen isim Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde görüldü! Erdoğan'ı pür dikkat dinledi

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

Zehirlendiği iddia edilmişti

Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.

Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

Zehirlendi iddiasının perde arkası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer vermişti.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramoviç'in ve Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

BBC'ye konuşan Ukrayna devlet başkanlığı ofisi yetkilisi Ihor Zhovka ise Abramoviç'le konuşmadığını, ancak Ukrayna delegasyonu mensuplarının "iyi" olduğunu ve birinin bu haberin "yanlış" olduğunu söylediğini aktarmıştı. BBC'nin konuştuğu Abramoviç'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söylemişti.

Abramovich'in ziyaretleri

Abramoviç, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti. Abramoviç'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtildi.