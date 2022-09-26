Zehir zıkkım olsun Mehmet Ali Erbil! Bu millet hakikaten enayi

Ahlak dışı hareketleriyle sürekli kendisinden bahsettiren Mehmet Ali Erbil, "lağım çukuru" Tiktok adlı uygulama üzerinden yaptığı canlı yayınlarla skandallarını sürdürüyor. Aylar önce taciz suçundan mahkemelik olduğu Tiktok fenomeni Ece Ronay, Erbil'in günlük kazancını açıkladı. O meblağı duyanların ağzı açık kaldı. Ronay itirafında, ''Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor. Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var" dedi.