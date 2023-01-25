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Siyaset Zehir zemberek sözler! CHP’de bir istifa daha
Siyaset

Zehir zemberek sözler! CHP’de bir istifa daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Cabir Sağlam partisinden istifa ettiği açıklayarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceği söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 15:07:00 -
Zehir zemberek sözler! CHP’de bir istifa daha

Cabir yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik hizmet etme yolunda 2019 seçimlerinde büyük hayallerle yola çıkmış olduğum CHP parti üyeliğinden istifa ediyorum. Parti içi olumsuzluklar nedeni ile ayrımcılık ve kutuplaşma ya yol açtığı için meclis üyeliğim hiçe sayıldığından mücadelem bağımsız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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