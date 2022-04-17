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Yerel Zehir tacirlerinin üzerinden suikast tabancası ele geçirildi!
Yerel

Zehir tacirlerinin üzerinden suikast tabancası ele geçirildi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan uyuşturucu tacirlerinin üzerinden 1 kilo 350 gram skunk maddesi ile suikast tabancası ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:52:00 - 2022-04-17 23:57:11

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yakalanan uyuşturucu tacirlerinin üzerinde 1 kilo 350 gram skunk maddesi ile suikast tabancası ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerli ve yabancı turistlere satılmak üzere Antalya’dan Manavgat’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonla yakayı ele verdiler

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, 3 saatlik fiziki takibin ardından 6 ayrı suç kaydı bulunan C.D. ve 11 ayrı suç kaydı bulunan E.D. isimli şahısları Sarılar Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakaladı.

Suikast tabancası ele geçirildi

Yapılan aramada 1 kilo 350 gram skunk uyuşturucu maddesi, 1 gram metamfetamin ve hassas terazinin yanı sıra 6.35 mm çapında kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi. E.D. ve C.D. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne götürüldü.

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