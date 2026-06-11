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Yerel Zehir tacirlerinin sinsi uykusu kabusla bitti! Şüpheli tırın kabinini açan polisler gözlerine inanamadı!
Yerel

Zehir tacirlerinin sinsi uykusu kabusla bitti! Şüpheli tırın kabinini açan polisler gözlerine inanamadı!

Yeniakit Publisher
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Zehir tacirlerine yönelik amansız bir takip yürüten emniyet güçleri, şüphe üzerine durdurdukları koca tırda yaptıkları detaylı aramada adeta bir uyuşturucu deposuyla karşılaştı. Tırın sürücü yatağı kısmına ustalıkla gizlenmiş ve koliler halinde istiflenmiş binlerce sentetik ecza uyuşturucu hap, narkotik ekiplerinin dikkati sayesinde gençleri zehirlemeye vakit bulamadan tek tek yakalandı.

Samsun’da narkotik ekiplerinin durdurduğu tırın yatak bölümünde 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramada, tırın yatak kısmına gizlenmiş ve istiflenmiş halde koliler içinde toplam 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu.

Operasyon kapsamında araçta bulunan H.B. (62) gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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