Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk milletinin yardımseverlik, merhamet, dayanışma ve paylaşma kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Türk Kızılay'ın, sınır tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

"İnsanlığın umudu olmaya devam ediyor"

Türk Kızılay'ın savaşlar, doğal afetler ve insani krizler karşısında üstlendiği role dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır."

"Gücünü milletimizin desteğinden alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın başarısının arkasında milletin desteği ve gönüllülerin fedakârlığının bulunduğunu belirterek, kuruluşun bundan sonra da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

158 yıldır iyiliğin sembolü

1868 yılında kurulan Türk Kızılay, afetlerden savaş bölgelerine, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıyor.