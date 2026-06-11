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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj

"Türk Kızılay savaşların ve afetlerin açtığı yaraları sarıyor, insanlığın umudu oluyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kuruluşun yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında mazlumlara ve mağdurlara umut olduğunu belirtti. Erdoğan, Türk Kızılay'ın zor şartlar altında yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk milletinin yardımseverlik, merhamet, dayanışma ve paylaşma kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Türk Kızılay'ın, sınır tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

"İnsanlığın umudu olmaya devam ediyor"

Türk Kızılay'ın savaşlar, doğal afetler ve insani krizler karşısında üstlendiği role dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır."

"Gücünü milletimizin desteğinden alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın başarısının arkasında milletin desteği ve gönüllülerin fedakârlığının bulunduğunu belirterek, kuruluşun bundan sonra da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

158 yıldır iyiliğin sembolü

1868 yılında kurulan Türk Kızılay, afetlerden savaş bölgelerine, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıyor.

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Yorumlar

Emir Timur

Elimden geldiğince Kızılay'a yardımda bulundum az veya çok gücümüz yettiği kadar tüm sosyal yardımlaşma kurumlarımız güçlü olmalı güçlü Türkiye için güçlü kurumlar diyoruz . Kardeşlerim güçlü olmak için bir ve beraber olmalıyız . Ülkemizi seviyoruz milletimizi seviyoruz kenetlenmiş bir iri güçlü Türkiye diyoruz biz vatan diyoruz biz millet diyoruz Allah bizimle beraberdir diyoruz yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti
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