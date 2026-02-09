  • İSTANBUL
Gündem Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi
Gündem

Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen amansız mücadelede gelinen son noktayı sosyal medya hesabından paylaştı. Son 10 gün içerisinde 24 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla, uyuşturucu baronlarının kirli tezgahına büyük bir darbe daha indirildi. Gençlerimizi zehirlemek isteyen odaklara karşı yürütülen bu operasyonlar, devletin kararlılığını bir kez daha dosta düşmana ilan etti.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda; İstanbul’dan Hakkari’ye, İzmir’den Diyarbakır’a kadar 24 il adeta didik didik edildi. Yapılan baskınlarda tam 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerine el konulurken, 144 şüpheli şahıs ise güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

 

Bakan Yerlikaya: "Gençlerimizi koruma mücadelesidir"

Operasyonlara ilişkin kararlı mesajlar veren Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürütülen bu mücadelenin sadece bir asayiş operasyonu değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençleri koruma davası olduğunu vurguladı. Emeği geçen polisleri ve mülki amirleri tebrik eden Yerlikaya, "Zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz" diyerek mücadelenin artarak devam edeceğinin sinyalini verdi. Anadolu topraklarını bu zehirden arındırana kadar operasyonların hız kesmeden süreceği belirtilirken, vatandaşlardan gelen ihbarların da bu başarıda büyük pay sahibi olduğu hatırlatıldı.

