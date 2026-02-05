Zehir tacirlerine jandarmadan ağır darbe! 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı

Mersin, Çanakkale ve Isparta illerinde Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik büyük bir temizlik yapıldı. Bakan Yerlikaya, sokakları zehirlemek isteyen odaklara karşı nefes kesen operasyonlarda toplam 123 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını açıkladı.

Halk sağlığını ve gençliğimizi tehdit eden uyuşturucu baronlarına karşı sürdürülen bu operasyonlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceği mesajını verdi.