İnşaat devi batıyor! Devletten yardım istediler: Bizi kurtarın

“Samolyot”un yaşadığı finansal sıkıntılar, Rusya’nın inşaat sektöründeki krizin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirketin borç yükü, hem kredi hem de dijital finansal varlık (DFA) ihraçlarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, şirketin proje finansmanını escrow hesaplarındaki fonlarla karşılama oranının düşük olduğunu, bu durumun şirketin nakit akışını sınırladığını belirtiyor. “Samolyot”un devletten yardım talebi, Rusya’nın inşaat sektöründeki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin borç krizi ve hisse düşüşü, sektördeki diğer oyuncuları da etkileyebilir. Devletin vereceği kararın, hem şirketin hem de sektörün geleceğini belirleyeceği öngörülüyor.