İnşaat devi batıyor! Devletten yardım istediler: Bizi kurtarın
Rusya’nın en büyük konut inşaat şirketi “Samolyot” ekonomik krizden kaynaklı iflasa doğru sürükleniyor. Şitket devletten acil olarak yardım istiyor.
Rusya’nın en büyük konut inşaat şirketi “Samolyot”, federal hükümete acil yardım çağrısında bulundu. Şirket, devletten düşük faizli kredi talebinde bulunarak, karşılığında şirketin hisselerinde blokaj hakkı tanıdı.
Şirketin 2025 yılı sonunda düzeltilmiş net borcu 350 milyar rubleye (yaklaşık 3,5 milyar dolar) ulaşırken, satışları 272 milyar rublede kaldı. Şirket, Rusya’da inşa edilen konutların hacmi bakımından en büyük oyuncu olma özelliğini taşıyor.
“Samolyot” yönetimi, Başbakan Mihail Mişustin’e gönderdikleri mektupta, şirketin borçlarının bir kısmını kapatmak için devletten düşük faizli kredi talep etti. Şirket, hissedarların blokaj ve daha fazla hisse paketi sunmaya hazır olduğunu, ayrıca 10 milyar rubleye kadar ek dış finansman sağlayabileceğini belirtti. Kaynaklar, talep edilen kredi miktarının 48 ila 50 milyar ruble arasında olduğunu söylüyor.
“Samolyot”un 2025 yılı ilk yarısında cirosu neredeyse geçen yıla göre değişmedi ve 171 milyar ruble olarak gerçekleşti. Ancak net karı 2,6 kat düşerek 1,8 milyar rubleye geriledi. Şirketin 2025 yılı sonunda düzeltilmiş net borcu, 2024’e göre 59,7 milyar ruble artarak 350,9 milyar rubleye ulaştı. Şirketin borç/FAVÖK oranı ise 2,84’e yükseldi.
Şirketin devletten kredi talebi, yatırımcıların tepkisine neden oldu. “Samolyot”un hisseleri, haberlerin ardından yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek, iki aylık en düşük seviyesine geriledi. Hisse başına fiyat, 903,2 rubleye kadar düştü.
Uzmanlar, “Samolyot”un devletten kısmi faiz desteği veya yatırım kredileri şeklinde destek alabileceğini belirtiyor. Ancak, özel inşaat şirketlerine doğrudan devlet desteği veren bir örneğin henüz olmadığına dikkat çekiliyor. Devlet, şirketin sermayesine dahil olarak veya varlıklarını satın alarak dolaylı destek sağlayabilir. “Samolyot”, Rusya’da inşa edilen konutların hacmi bakımından lider konumda. Şirket, 2025 yılında 4,5 milyon metrekare konut inşaatı gerçekleştirdi. Rusya genelinde 2025 yılında toplam 108,1 milyon metrekare konut teslim edildi.
Şirketin ana hissedarlarından Mikhail Kenin, Ağustos 2025’te hayatını kaybetti. Kenin, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov’un kardeşi Maksim Vorobyov’un iş ortağıydı. Maksim Vorobyov, “Samolyot”un “İki Başkent” adlı yapısında yüzde 25 hisseye sahipti.
“Samolyot”un yaşadığı finansal sıkıntılar, Rusya’nın inşaat sektöründeki krizin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirketin borç yükü, hem kredi hem de dijital finansal varlık (DFA) ihraçlarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, şirketin proje finansmanını escrow hesaplarındaki fonlarla karşılama oranının düşük olduğunu, bu durumun şirketin nakit akışını sınırladığını belirtiyor. “Samolyot”un devletten yardım talebi, Rusya’nın inşaat sektöründeki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin borç krizi ve hisse düşüşü, sektördeki diğer oyuncuları da etkileyebilir. Devletin vereceği kararın, hem şirketin hem de sektörün geleceğini belirleyeceği öngörülüyor.
