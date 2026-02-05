  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor! Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu Washington geri adım atmıyor! İran’la görüşmeler çıkmaza girdi Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!" İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Yaşam Sivas'ta şaşırtan manzara! Kızılırmak'ın ismi bu yüzden 'Kızıl'mış
Yaşam

Sivas'ta şaşırtan manzara! Kızılırmak'ın ismi bu yüzden 'Kızıl'mış

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kızılırmak yeniden adının hakkını verdi... Nehrin rengi kızıla döndü, ortaya şaşırtıcı bir manzara çıktı.

Sivas’ta kış aylarında beklenenden erken eriyen kar suları, Kızılırmak Nehri’nde dikkat çekici bir değişime yol açtı. Sivas, ocak ayı içerisinde son yılların en çok kar yağışı aldığı kış mevsimini yaşadı. Yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlıkları oluştu. Ancak geride kalan son bir hafta içerisinde karın yerini yağmur yağışlarına bırakması ve rüzgarların etkili olması ile arazide biriken kar örtüsü erimeye başladı. Erime ile birlikte akarsu ve göllerde su seviyesinde ciddi artışlar yaşandı. Bu durum Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı da etkiledi.

 

Kızılırmak gerçekten ‘Kızıl’ oldu

Nehirde normal zamanlarda bahar aylarında görülen yüksek debi, şubat başında kendini gösterdi. Hem kar sularının erimesi hem de nehrin kollarından biri olan ve taşıdığı jips kayaçların etkisiyle kırmızı renk tonuyla dikkat çeken Fadlum Irmağı'nın da katılımıyla akıntının rengi yeniden kızıla döndü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Fadlum Irmağı ve Kızılırmak Nehri'nin birleştiği noktadaki farklı renk tonları dikkat çekti. Kent merkezi yakınlarında bulunan Selçuklu yapımı 179 metre uzunluğundaki tarihi Eğri Köprü'nün 18 kemerinin tamamından su akışı olduğu gözlendi. Karların erimeye devam etmesiyle nehrin geçtiği bölgelerde taşkın olabileceği uyarısı yapıldı. Kızılırmak Nehri'ndeki hem debi yüksekliği hem de suyun renginde yaşanan değişiklik havadan görüntülendi.

Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı!
Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı!

Gündem

Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23