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Yerel Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
Yerel

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

İstanbul ve Bolu merkezli 9 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 53 şüpheliden 28’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:45:00 -
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

İstanbul merkezli 6 ilde, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 28’i tutuklandı. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleri yaptığı tespit edilen M.E ve A.Z ile bağlantısı olan 45 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Örgütleri İle Mücadele Büro Amirliğinin İstanbul merkezli Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Muş ve Ordu’da 26 Mayıs’ta yaptığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli de hastaneye gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 35 zanlı ise Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 28’i tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkezli operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli 3 ilde ise yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bolu, Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 100 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeklerinin katılımıyla 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içimi ve imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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