Zehir tacirlerine darbe! Onlarca kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırşehir'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmada 342 kök Hint keneviri ele geçirildi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:08
Kırşehir'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Akpınar ilçesi yakınlarında bir tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede yapılan çalışmalarda 342 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarlanın sahibi K.P.,'nin ikametinde yapılan aramada ise 650 gram esrar bulundu. K.P., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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