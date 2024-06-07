  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zehir tacirlerine büyük darbe! ‘Narkoçelik-21’ operasyonlarında 12 suç örgütü çökertildi
Gündem

Zehir tacirlerine büyük darbe! ‘Narkoçelik-21’ operasyonlarında 12 suç örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:02:00 -

Bakan Yerlikaya: “Uyuşturucuya yönelik son 3 günde düzenlenen ‘Narkoçelik-21’ operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-21” operasyonlarında 12 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 282 şüpheli yakalanırken 266’sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana’da “Narkoçelik-21” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 12 ayrı suç örgütü çökertildi. “Narkoçelik-21” operasyonunda 282 şüpheli yakalarınken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.

Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!
Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!

Gündem

Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Gündem

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi
“Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi

Gündem

“Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi

‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!
‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Gündem

‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23