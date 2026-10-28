Değeri 200 bin dolar! Yıllarca aradı, sonunda “altın patatesi” buldu

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde altın arayan amatör bir madenci, günün sonunda neredeyse önemsemeden geçeceği bir sinyal sayesinde hayatının keşfini yaptı. Tibooburra yakınlarındaki Mount Stuart bölgesinde yaklaşık 10 santimetre kazdıktan sonra toprakta parlak sarı bir nokta gören adamın çıkardığı parçanın büyük bir altın külçesi olduğu anlaşıldı.

Dedektör önce zayıf sinyal verdi

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen amatör madenci, yıllardır bölgede altın aradığını ancak çoğu zaman kurşun, eski çiviler, at nalı ve çeşitli metal parçaları bulduğunu anlattı. Ekim ayının ortalarında aramasını bitirmek üzereyken metal dedektöründen gelen bir sinyal dikkatini çekti. Sinyalin başta külçenin büyüklüğünü düşündürecek kadar güçlü olmadığını belirten madenci, yaklaşık 10 santimetre derinliğe ulaştığında cihazın çok daha güçlü tepki vermeye başladığını söyledi. Toprağı birkaç kez kazıdıktan sonra deliğin ortasında parlak sarı bir nokta fark ettiğini anlattı. Madenci bulduğu nesnenin önce patates olduğunu düşündü.

1,2 kilogramdan daha ağır çıktı

Kuvars parçaları bulunan külçenin ağırlığının 1.200 gramın üzerinde olduğu belirlendi. Yapılan testlerde bunun yaklaşık 940 gramının saf altın olduğu ortaya çıktı. Külçenin değerinin yaklaşık 150 bin ile 160 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak külçenin sıradan biçimde eritilip satılması yerine koleksiyonerlere sunulması halinde fiyatın 200 bin dolara kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bulduğu külçeye isim verdi

Amatör madenci, nadir keşfine “Tibooburra Spud” yani “Tibooburra Patatesi” ismini verdi.

Bölge 1800’lü yıllardan beri altınla biliniyor

Tibooburra çevresinde altın arama faaliyetlerinin geçmişi 1880’lerin sonlarına kadar uzanıyor. Günümüzde bazı bölgelerde arama faaliyetleri sınırlandırılmış olsa da Mount Stuart ve Gumvale gibi bazı özel arazilerde ücret karşılığında amatör altın aramaya izin veriliyor.