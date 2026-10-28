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Spor
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Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

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AA Giriş Tarihi:

Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

#1
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı.

#2
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

İlk yarının sonlarında şiddetini artıran yağış devre arasında devam etti. Ara boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Fethiye İlçe Stadı'nın büyük kısmı suyla doldu.

#3
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Aranın ardından orta hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ile takımların kaptanları sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem daha sonra tarafları içeriye davet etti.

#4
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi. Statta müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

#5
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Fethiye İlçe Stadı'ndan kareler…

#6
Foto - Kupadaki maça sağanak engeli! İleri bir tarihe ertelendiği

Fethiye İlçe Stadı'ndan kareler…

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